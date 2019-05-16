Новгородская оппозиция назвала причины провала выборов главы в Окуловке

Великий Новгород, , 15:09 — REGNUM Выборы главы Окуловского района Новгородской области признаны несостоявшимися, в течение 30 дней районная дума должна принять решение о проведении повторного конкурса по отбору кандидатур на должность главы района. Об этом сообщается на сайте правительства Новгородской области по итогам голосования в думе Окуловского района 14 мая, когда ни один из двух кандидатов, прошедших конкурсный отбор, не смог получить в свою поддержку две трети голосов депутатов.

Руководитель Новгородского регионального отделения КПРФ, депутат Новгородской областной думы Валерий Гайдым назвал ситуацию «провалом выборов», с уточнением: «если можно так назвать закамуфлированное назначение главы Окуловского района».

По его мнению, ситуация с избранием главы района в Окуловке завершилась вполне закономерно и предсказуемо, «поскольку системный кризис, охвативший Россию и, разумеется, Новгородскую область, ударил в первую очередь по самому слабому звену нынешнего режима — кадровой политике».

«Ибо главной основой отбора является не профессионализм, честность и бескорыстие, а преданность партии власти и вышестоящему начальству, готовность голосовать так, как оно прикажет, а не по совести, по воле избирателей», — заявил лидер новгородских коммунистов.

По мнению Гайдыма, достойные кандидаты могут появиться только в условиях работающей экономики, пройдя хорошую практику в трудовых коллективах.

«А где они? Вместо них — надуманные конкурсы, курсы, рейтинги. Одним словом — мыльные пузыри. И их хватает на всех этажах власти: всмотритесь в окружение президента, премьера, губернатора и так далее. С такой командой не то, что нацпроекты не сделаешь, улицы разучимся подметать», — подчеркнул Валерий Гайдым.

Руководитель Новгородского регионального отделения ЛДПР, вице-спикер Новгородской областной думы Алексей Чурсинов на своей странице в социальной сети Facebook заявил, что «в Окуловке разворачиваются события, носящие характер насильственного насаждения власти».

«Сама процедура выбора главы района через конкурс не что иное, как назначение нужного человека для власти или некоторых людей у власти, но и тут не обходится без эксцессов. Депутатский корпус оценил предлагаемого кандидата как слабого и несоответствующего вакантной должности главы района, но ряд сотрудников регионального правительства решили переломить через колено депутатов, население района и насильственно протаскивают уже несостоявшегося главу района на должность первого зама главы, подвинув при этом вполне работоспособного и.о. главы. Видимо, расценив, что таким образом они смогут со второго захода протащить нужного им человека через депутатское голосование. При этом поведение этих чиновников напоминает слона в посудной лавке», — заявил Чурсинов.

Речь идёт об отставке с поста первого заместителя главы Окуловского района Юрия Везенберга, который исполнял полномочия главы района с февраля 2019 года, после ухода с должности главы района Сергея Кузьмина. По данным новгородских СМИ, на это место будет назначен заместитель директора по безопасности ООО «Стаф-Альянс. Великий Новгород» Дмитрий Цветков — фаворит конкурсного отбора на пост главы района, которому не удалось набрать в свою поддержку 14 мая нужного числа голосов депутатов: Цветкова поддержали только девять человек, против проголосовали 12.

Чурсинов заявил, что подготовил законопроект о возврате прямых выборов глав муниципальных образований. По его мнению, «только так можно спасти местное самоуправление от непрофессиональных действий региональных чиновников».

По словам новгородского лидера ЛДПР, законопроект направлен главам муниципальных образований для прохождения процедуры согласования, после чего будет внесён в Новгородскую областную думу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, прямые выборы глав районов в Новгородской области (в том числе мэра Великого Новгорода) были отменены областным законом в 2014 году, и с 2015 года главы муниципальных образований региона избираются депутатами по итогам конкурсного отбора. Оппозиция неоднократно вносила законопроекты, предполагающие возвращение прямых выборов, но ни одна из попыток до сих пор не увенчалась успехом.

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