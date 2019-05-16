Четверг, 16 Мая 2019 года
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Сальвини подозревают в использовании самолетов государства в личных целях

Политика

Расследование начато после публикации La Repubblica

Рим, 16 мая 2019, 15:02 — REGNUM  Счетная палата региона Лацио (Рим) начала проверку информации о том, что вице-премьер Италии, глава МВД Маттео Сальвини использовал государственные самолеты и вертолеты для личных целей, передает Rainews в четверг, 16 мая.

Расследование начато после публикации в одном из ведущих изданий страны — газете La Repubblica. По данным журналистов, Сальвини регулярно использует принадлежащие МВД самолеты и вертолеты, и не всегда для целей, связанных с этой его работой: на них лидер «Лиги» летает и на собственные предвыборные митинги, утверждает La Repubblica.

Сальвини опровергает обвинения. Его коллеги по правящей коалиции из «Движение 5 звезд» заявили, что Сальвини следует разъяснить ситуацию.

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Политическая жизнь Италии
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