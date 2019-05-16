Сальвини подозревают в использовании самолетов государства в личных целях

Рим, , 15:02 — REGNUM Счетная палата региона Лацио (Рим) начала проверку информации о том, что вице-премьер Италии, глава МВД Маттео Сальвини использовал государственные самолеты и вертолеты для личных целей, передает Rainews в четверг, 16 мая.

Расследование начато после публикации в одном из ведущих изданий страны — газете La Repubblica. По данным журналистов, Сальвини регулярно использует принадлежащие МВД самолеты и вертолеты, и не всегда для целей, связанных с этой его работой: на них лидер «Лиги» летает и на собственные предвыборные митинги, утверждает La Repubblica.

Сальвини опровергает обвинения. Его коллеги по правящей коалиции из «Движение 5 звезд» заявили, что Сальвини следует разъяснить ситуацию.

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