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Замена главы Конституционного суда Украины не сорвёт инаугурацию Зеленского

Политика

В церемонии примут участие две женщины

Киев, 16 мая 2019, 15:11 — REGNUM  Увольнение председателя Конституционного суда Украины (КСУ) Станислава Шевчука не повлияет на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского, заявили 16 мая в пресс-службе КСУ.

«Со стороны Конституционного суда Украины не возникнет никаких препятствий в осуществлении процедуры приведения новоизбранного президента Украины к присяге», — заверили в пресс-службе.

Зеленского введут в должность две женщины — глава Центральной избирательной комиссии Украины Татьяна Слипачук, а также и.о. председателя Конституционного суда Наталья Шаптала.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Верховная рада Украины назначила инаугурацию нового президента Украины на 20 мая 2019 года.

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