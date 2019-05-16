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Визит Помпео: «США рассчитывают втянуть Китай в разоружение через Россию»

Политика

«Когда американцы приезжают, совершенно очевидно, что им чего-то нужно. Причём нужно сильно»

Москва, 16 мая 2019, 14:52 — REGNUM  США попытаются сделать Россию инструментом давления на Китай. Об этом заявил директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченко в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Конечно, когда американцы приезжают, совершенно очевидно, что им чего-то нужно. Причём нужно сильно. Чтобы китайские товарищи не ошиблись, Fox News делает утечку и говорит о том, что нужно вбить клин между Москвой и Пекином. Для того, чтобы китайские товарищи уж точно не ошиблись, зачем приехал Помпео», — заявил Егорченко.

По его мнению, для США в этом отношении главным является вопрос стратегической стабильности и ядерного разоружения. Чтобы склонить Китай к вступлению в соглашения о разоружении, Вашингтону и нужна Россия.

«У американцев здесь совершенно конкретная цель. Им нужно втянуть в договорённости и Китай тоже, но они рассчитывают сделать это через Россию. Потому что России более широкий консенсус тоже, полагают американцы, интересен и может быть выгоден», — пояснил он.

При этом несмотря на некое проявляющуюся непоследовательность американских политиков в информационном поле, они очень последовательно используют все доступные на данный момент механизмы, указал политолог. На фоне завершения расследования о вмешательстве России в выборы США, в Вашингтоне нашли уместный повод обнадёжить Москву намерением возобновить дипломатических связей.

«Доклад комиссии Мюллера вышел (согласно которому Россия вмешивалась в американские выборы, Трамп не вступал в сговор с Кремлем), вроде как с Россией можно начать работать. Раз ничего серьёзного предъявить не смогли, то давайте, думают в Вашингтоне, российский инструмент тоже используем в своей политике», — указал Егорченко.

«На данном этапе они рассчитывают на то, что мы удовлетворимся процессом. Не результатом, а процессом», — добавил он.

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Российско-американские отношения
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