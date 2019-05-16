В Душанбе обсудили международное сотрудничество в борьбе с терроризмом

Душанбе, , 15:22 — REGNUM Вопросы сотрудничества в сфере энергетики, образования, культуры и здравоохранения обсудили президент Таджикистана Эмомали Рахмон и министр иностранных дел Афганистана Салохуддин Раббани. Об этом сообщили в пресс-службе главы Таджикистана.

Во время переговоров стороны отметили, что в современных условиях борьбы с терроризмом и незаконного оборота наркотиков решающим фактором является широкие и эффективное сотрудничество между странами.

Рахмон также встретился с заместителем генерального секретаря ООН Владимиром Ворониным. Стороны обсудили вопросы пресечения финансирования террористов, а также новые формы деятельности террористических групп.

Встречи прошли в рамках международной конференции «Международное и региональное сотрудничество в борьбе с терроризмом и источниками его финансирования, в том числе незаконным оборотом наркотиков и организованной преступностью»

Как сообщало ИА REGNUM, Таджикистан является крупным экспортером электроэнергии в Афганистан. По данным энергохолдина «Барки точик», в весенне-летний период 2019 года Таджикистан планирует поставить в Афганистан 1,6 млрд кВт∙ч электроэнергии.

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