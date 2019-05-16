Главы МИД Франции и Анголы провели встречу в Париже

Париж, , 15:35 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан встретился с главой МИД Анголы Мануэлем Домингосом Огусто в Париже, сообщает внешнеполитическое ведомство Франции.

В МИД Франции заявили, что двусторонняя встреча стала частью привилегированного партнерства, установленного главами Франции и Анголы 28 мая 2018 года.

Известно, что министры подтвердили свою готовность продолжать тесный диалог по вопросам безопасности и стабильности в Африке, а также развивать оборонное сотрудничество.

Жан-Ив Ле Дриан выразил желание Франции укрепить экономические отношения с Анголой и способствовать диверсификации экономики Анголы.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно отчету французского совета инвесторов в Африке, опубликованному в начале февраля 2019 года, Франция теряет свое влияние во франкоязычной Африке.

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