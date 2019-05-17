Православие или пауки в банке? Украинские раскольники не поделили томос

Киев, , 02:17 — REGNUM Украинских раскольников от православия не смутили многочисленные предупреждения о том, что игры с томосом до добра не доведут, и от статуса раскольников не избавят. О том, как раскол настигает теперь самую непризнанную Православную церковь Украины, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Почетный патриарх ПЦУ Филарет пошел в атаку на главу ПЦУ митрополита Епифания. В этом, отнюдь не дружеском матче, стороны будут опираться на свои союзников, которыми для Епифания, скорее всего. послужат украинские греко-католики, а для Филарета — бандитствующие парамилитарные структуры, вскормленные украинским МВД.

Похоже, что Филарет с удивлением обнаружил: ситуация, сложившаяся в ПЦУ после начала воплощения константинопольского томоса в жизнь, его ни коим образом не устраивает, и теперь он яростно пытается прокрутить фарш назад, заявляя, что «Киевский патриархат не ликвидирован». Хотя по условиям томоса Киевский патриархат ликвидирован, а на его месте образована «самостоятельная» и полностью зависимая от Фанара ПЦУ. То, что Филарет не собирается капитулировать перед Епифанием, доказывает филаретовскую дальновидность, недаром он подписал соглашение о сотрудничестве с «Правым сектором» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и другими неонацистами. До сих пор они пригождались в роли штурмовиков, отжимающих храмы канонической УПЦ МП, а теперь могут сгодиться и для «братских» разборок внутри ПЦУ.

Читайте подробности в статье Станислава Стремидловского «Развод» Филарета и Епифания: как храмы делить будем?».