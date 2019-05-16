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Межпарламентская конференция «Россия-Африка» пройдет в Москве 3 июля

Политика

Перед саммитом Россия-Африка

Москва, 16 мая 2019, 14:44 — REGNUM  Межпарламентская конференция «Россия-Африка» может стать предтечей октябрьского саммита, который пройдет в Сочи. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 мая, об этом сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«3 июля нам предстоит в Москве межпарламентская конференция «Россия-Африка», которая будет логическим продолжением Большого форума по развитию парламентаризма. Уже многие спикеры парламентов африканских стран подтвердили свое участие. Конференция могла бы стать предтечей октябрьского саммита в Сочи», — заявил Слуцкий в ходе встречи с послом Республики Египет в Москве Ихабом Ахмедом Талаатом Насром.

24 октября в Сочи состоится саммит Россия — Африка под сопредседательством президентов РФ и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси.

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Внешняя политика России
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