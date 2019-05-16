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Халифа Хафтар встретился с премьером Италии и едет к президенту Франции

Политика

Премьер Италии не ответил журналистам, пообещал ли ему Хафтар остановить войну

Рим, 16 мая 2019, 14:44 — REGNUM  В четверг, 16 мая, в Риме прошла рабочая встреча премьер-министра Италии Джузеппе Конте и главнокомандующего вооруженными силами Ливии Халифы Хафтара, передает информагентство ANSA.

По окончании встречи Конте рассказал журналистам, что призвал Хафтара к решению всех проблем политическим путем. При этом премьер-министр ушел от ответа на вопрос, пообещал ли ему Хафтар остановить войну: по словам Конте, «этот вопрос долго обсуждался».

В ходе своей поездки в Европу Хафтар намерен также встретиться в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает Agenzia Nova.

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Гражданская война в Ливии
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