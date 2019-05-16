СМИ сообщили о встрече представителей Мадуро и Гуайдо в Норвегии

Мадрид, , 14:55 — REGNUM 14−15 мая в столице Норвегии Осло состоялась негласная встреча между представителями правительства Венесуэлы и оппозиции, возглавляемой Хуаном Гуайдо. Об этом сообщила латиноамериканская газета ALnavío, базирующаяся в Мадриде.

Встреча состоялась при посредничестве министерства иностранных дел Норвегии, которое не комментирует эту информацию на официальном уровне. Норвегия стала одной из немногих стран Европейского союза, не признавшей Гуайдо президентом Венесуэлы.

Поданным газеты, представителями правительства Николаса Мадуро являются губернатор штата Миранда Эктор Родригес и министр связи Хорхе Родригес. От оппозиции на встрече присутствовали бывший депутат Херардо Блайд и бывший министр Фернандо Мартинес Моттола, а также второй заместитель председателя Национальной ассамблеи Сталин Гонсалес. Встреча была посвящена поиску выхода из кризиса после попытки переворота 30 апреля. 16 мая делегаты должны возвращаться в Каракас: одна группа делает пересадку в Мадриде, другая в Париже.

В отличие от ALnavío, агентство Reuters сообщает, что личной встречи между двумя сторонами не было, делегации встречались лишь с норвежскими посредниками.

Президент Мадуро 15 мая заявил, что министр связи Родригес находится «с важной миссией» за границей, но не прокомментировал возможную встречу с оппозицией.

Как сообщало ИА REGNUM, после неудавшейся попытки переворота 30 апреля власти арестовали 14 депутатов оппозиционной Национальной ассамблеи. 14 мая ее здание было заблокировано полицией и военными.

Читайте также: В Венесуэле идут аресты организаторов мятежа 30 апреля

Читайте ранее в этом сюжете: Мадуро обвинил Трампа в нарушении неприкосновенности посольства в США