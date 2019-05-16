Четверг, 16 Мая 2019 года
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Пакистан продлил ограничение на полеты в своем воздушном пространстве

Политика

До 30 мая

Исламабад, 16 мая 2019, 15:38 — REGNUM  Власти Пакистана продлили ограничение на полеты в своем воздушном пространстве до конца мая 2019 года. Об этом 16 мая сообщает Al Arabia со ссылкой на свои источники.

Воздушное пространство в стране было закрыто после событий в индийском Кашмире в феврале 2019 года, когда в результате террористического акта погибли десятки военных Индии.

Официальный Нью-Дели обвинил Исламабад в организации преступления, после чего начались взаимные бомбардировки приграничных территорий. К счастью конфликт не привел к широкомасштабному противостоянию.

Как передавало ИА REGNUM, Пакистан и Индия на протяжении всей своей истории находятся в состоянии перманентного конфликта, который не раз выливался в военные действия. Одной из причин противостояния является территориальный спор за Кашмир.

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Индо-пакистанский конфликт
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