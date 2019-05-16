Пакистан продлил ограничение на полеты в своем воздушном пространстве

Исламабад, , 15:38 — REGNUM Власти Пакистана продлили ограничение на полеты в своем воздушном пространстве до конца мая 2019 года. Об этом 16 мая сообщает Al Arabia со ссылкой на свои источники.

Воздушное пространство в стране было закрыто после событий в индийском Кашмире в феврале 2019 года, когда в результате террористического акта погибли десятки военных Индии.

Официальный Нью-Дели обвинил Исламабад в организации преступления, после чего начались взаимные бомбардировки приграничных территорий. К счастью конфликт не привел к широкомасштабному противостоянию.

Как передавало ИА REGNUM, Пакистан и Индия на протяжении всей своей истории находятся в состоянии перманентного конфликта, который не раз выливался в военные действия. Одной из причин противостояния является территориальный спор за Кашмир.

Читайте ранее в этом сюжете: Индия озабочена возможными продажами российского оружия Пакистану