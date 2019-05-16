СМИ: большинство «подписчиков» итальянских либералов – фальшивые аккаунты

Рим, , 14:36 — REGNUM Более половины «подписчиков» страниц в Twitter двух влиятельных итальянских либералов, экс-спикера парламента Лауры Болдрини и писателя Роберто Савиано — это фальшивые аккаунты, сообщает в четверг, 16 мая, Il Primato Nazionale.

Издание ссылается на результаты проверки, проведенной ее сотрудниками с помощью инструмента самой социальной сети — Twitter Audit.

Среди почти 900 тысяч «подписчиков» Болдрини фальшивые аккаунты составляют 56%, среди более чем миллиона подписчиков Савиано они имеют еще более подавляющее преимущество: 67%. Лишь 38% подписчиков лидера либералов (Демократической партии) Николы Дзингаретти — реальные люди.

Ситуация с правыми партиями Италии заметно отличается. Фальшивые аккаунты составляют лишь 7% подписчиков лидера партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони, 8% подписчиков лидера «Лиги» Маттео Сальвини, 17% подписчиков лидера «Братьев Италии» Джорджи Мелони.

Il Primato Nazionale напоминает, что в последние недели Facebook заблокировал значительное количество страниц из-за обвинений в распространении «фейков» и разжигании ненависти, и что вопрос определения «фейковости» новостей был доверен людям, которых ранее неоднократно замечали в тенденциозном подходе к новостям: среди прочих речь идет о компаниях, финансируемых Джорджем Соросом.