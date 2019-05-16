В Москве стартовал полуфинал кубка «Управляй!» для студентов ЦФО

Москва, , 14:31 — REGNUM В Москве стартовал полуфинал всероссийского молодежного кубка по менеджменту «Управляй!» — одного из флагманских проектов АНО «Россия — страна возможностей», созданной по инициативе президента России Владимира Путина. Финал конкурса пройдет в столице с 21 по 23 мая. Об этом сообщил на открытии столичного полуфинала заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Владислав Даванков.

В ходе соревнований участникам предстоит выполнять максимально приближенные к реальным кейсам задания и принимать стратегические решения. Цель кубка по менеджменту — выявить обладающих управленческим потенциалом студентов российских вузов и создать условия для развития их компетенций.

Победители кубка получат гранты на обучение в магистратуре ведущих вузов страны. Также лучшие участники могут получить приглашения на стажировку или работу в крупных компаниях.

«Из 30 217 зарегистрировавшихся в этом году участников более 6 200 — представители Центрального федерального округа, включая студентов столичных вузов. Сегодня 120 полуфиналистов из Ярославской, Тверской, Ивановской, Рязанской, Смоленской и Владимирской областей, а также вузов города Москвы поборются за право выйти в финал кубка. Участники, прошедшие в полуфинал, уже проявили управленческие компетенции и лидерские качества на отборочном этапе. Помимо эффективного выполнения конкурсных задач, сегодня от вас, полуфиналистов, также потребуется продемонстрировать свои коммуникационные навыки и умение работать в команде. Я желаю всем вам впечатляющих результатов и надеюсь, что большинство из вас мы увидим на финишной прямой, на финале кубка, который будет проходить в Москве с 21 по 23 мая», — поприветствовал участников Владислав Даванков.

«Сегодня в городе реализован целый ряд проектов, где москвичи в любом возрасте могут получить знания как в сфере высоких технологий, так и в сфере предпринимательства. Открывая этот полуфинал, я хочу пожелать всем вам успеха. Возможно, именно сегодня на этой площадке будет дан старт вашей блестящей карьере и вашим собственным глобальным проектам. Мы со стороны Правительства Москвы готовы оказать вам всестороннюю поддержку в любых интересных и перспективных начинаниях и ждём тех, кто готов работать на госслужбе, в своих рядах», — отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

В процедуре оценки лидерских компетенций студентов принимают участие представители конкурса управленцев «Лидеры России», а также представители крупных федеральных и региональных работодателей.

На открытииполуфинального мероприятия с приветственным словом выступил директор макрорегиона Москва ФГУП «Почта России» Дмитрий Адушев: «Все крупнейшие компании стараются создавать условия не просто для привлечения молодых людей, но и для их карьерного роста. Это правильно. Недооценивать потенциал нынешних студентов нельзя. Широта их взглядов и независимая оценка процессов — то, чего порой нам остро не хватает. Почта России сегодня находиться на большом пути модернизации и реновации. И это тот путь, где без молодежи просто невозможно двигаться вперед. В этом смысле будущие выпускники вузов для нас драйверы предстоящих позитивных перемен».

По словам директора Института организационного развития и стратегических инициатив в РАНХиГС, руководителя кубка «Управляй!» Вячеслава Шоптенко, сегодняшний полуфинал — отличная возможность проявить себя в управленческом мастерстве и получить оценку от работодателей региона. «Уже вечером мы определим лучших молодых управленцев Центрального федерального округа, которые представят свой регион в финале конкурса. Москва является центром студенчества, поэтому надеемся, что стены Института экономической политики Гайдара помогут участникам полуфинала прийти к победе, показать свои компетенции и пройти в финал кубка», — сказал он.

Оператором кубка является Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС). В соревнованиях принимают участие студенты со всей России с 18 до 25 лет, а также уже выпустившиеся не более 3 лет назад из организаций высшего и среднего профессионального образования молодые люди.