Четверг, 16 Мая 2019 года
14:44:30 МСК

Турция пообещала взять С-400 под полный контроль

Политика

Там заверяют, что ЗРС не будут интегрированы в систему НАТО

Москва, 16 мая 2019, 14:34 — REGNUM  Зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400, которые Турция закупает у России, будут полностью находиться под контролем Анкары. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу 16 мая в ходе визита в Латвию, сообщает издание Hurriyet.

Чавушоглу заверил, что С-400 не будут интегрированы в систему НАТО. Он также добавил, что российские ЗРС не будут представлять угрозу для истребителей F-35.

Ранее стало известно, что США собираются заморозить поставку истребителей F-35 Турции, поскольку в Вашингтоне считают, что российские С-400 смогут собирать данные об их новейших истребителях пятого поколения и передавать их в Москву.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая 2019 года Чавушоглу заявил, что никакой «заморозки» сделки по покупке у России комплексов С-400 не будет.

Читайте также: Конгрессмены США призывают ввести санкции против Турции за С-400

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Продажа Турции российского зенитного комплекса
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить