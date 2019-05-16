«БПП издевается над Зеленским, предлагая инаугурацию 17 мая» — депутат Рады

Киев, , 14:25 — REGNUM Внефракционный депутат, член партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич считает, что фракция Блок Петра Порошенко издевается над Украиной и новоизбранный президентом Владимиром Зеленским, предлагая провести инаугурацию завтра, 17 мая. Соответствующее заявления Шуфрич сделал 16 мая в кулуарах Рады.

«Безусловно, дата инаугурации на 17 мая, на завтра — издевательская дата. Этот проект постановления — насмешка над Украиной», — сказал Шуфрич.

Он призвал Раду провести инаугурацию 19 мая.

«Если Зеленский берет на себя ответственность провести инаугурацию 19 мая, он к ней организационно готов, поскольку морально уже перезрел. Нужно голосовать за 19 мая… Лично я буду голосовать за 19 мая. Если эта дата не пройдет, будем голосовать за другую дату, чтобы инаугурация состоялась», — добавил Шуфрич.

Депутат считает, что у Порошенко начались «конвульсии» из-за нежелания покидать президентский кабинет.

«Важно, чтобы инаугурация состоялась, тому есть две причины: первая — чтобы ушел Порошенко. Мы видим конвульсии как он цепляется за власть. Это уже просто непристойно. Это унижает и институт президента, унижает институт Верховной Рады, вредит имиджу Украины. Сколько званий еще надо раздать, сколько орденов еще надо раздать? Что еще надо открутить и прикрутить, чтобы в конце концов выехать из этого кабинета?» — задался вопросом Шуфрич.

Он также ожидает, что на президентском посту Зеленский снизит тарифы на газ и реализует комплекс мер по выполнению Минских соглашений.

«Среди его первых шагов я ожидаю реальных шагов для достижения реального мира на Донбассе. Это в его компетенции, это он точно сможет сделать. Он сможет ускорить и оживить переговоры по реализации комплекса мер, на которых базируются минские соглашения. Безусловно, мы ожидаем от него прекращения тарифного геноцида. Это также в его силах. У него есть конституционные полномочия, чтобы решить этот вопрос», — подытожил Шуфрич.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутаты зарегистрировали семь постановлений о дате инаугурации Зеленского. В частности, внефракционные депутаты Виктор Балога и Сергей Мищенко зарегистрировали постановления о проведении инаугурации 19 мая, Виталий Куприй (20 и 26 мая), Сергей Каплин (19 мая), Куренной (17 мая). В мае спикер парламента Андрей Парубий заявил, что Рада примет решение относительно даты инаугурации на основе рекомендаций регламентного комитета 16 мая.