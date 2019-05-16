Популизм? — на Ямале спорят о прямых выборах губернатора и мэров

Салехард, , 14:31 — REGNUM На Ямале развернулась дискуссия по поводу возврата прямых выборов губернатора и глав городов. Глава фракции «Справедливой России» в Заксобрании ЯНАО Василий Степанченко внёс в качестве законодательной инициативы в окружной парламент ряд соответствующих законопроектов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе отделения СР в ЯНАО.

Напомним, губернатор ЯНАО и главы муниципалитетов на Ямале избираются депутатами окружного и местных парламентов соответственно после определённых процедур согласования.

Первый заместитель председателя Заксобрания Ямала, руководитель депутатской фракции «Единая Россия» Виктор Казарин полагает, что на Ямале нет поводов для внесения изменений в действующие законы о выборах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального штаба ЕР.

Виктор Казарин считает, что нынешняя процедура избрания губернатора и глав муниципальных образований в регионе сокращает затраты бюджета на проведение выборов. Для Ямала, где на небольшое населении в 538 тыс. человек приходится огромная территория это весьма важно. Между населёнными пунктами одного муниципального образования могут пролегать сотни километров.

«В случае, если назначенный глава муниципалитета не справляется с возложенными на него обязанностями, есть возможность оперативно назначить другого, более способного управленца. Более того, при такой схеме усиливается роль депутатского корпуса в принятии решений», — пояснил Виктор Казарин.

По его мнению, законопроекты, представленные в данном плане, нуждаются в изучении, хотя он и не склонен воспринимать их серьезно.

«На мой взгляд, это не более чем популистский шаг в преддверии предстоящих выборов. В любом случае мы их изучим», — резюмировал Виктор Казарин.