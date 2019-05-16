Для Украины двери в ЕС открыты, но перспектив нет — представитель ЕС

Киев, , 14:23 — REGNUM Двери для членства Украины в Европейском союзе открыты, но пока никаких перспектив нет, заявил глава представительства ЕС на Украине Хьюг Мингарелли, сообщило 16 мая информационное агентство «УНИАН».

Чиновник отметил, что любая европейская страна может претендовать на членство в Европейском союзе, а также то, что Украина, безусловно, такой страной является. Однако ЕС столкнулся с проблемами, которые не позволяют предложить перспективу членства какой-либо стране.

«Украине еще многое предстоит сделать для того, чтобы соответствовать условиям, которые позволят подать заявку для членства в ЕС», — добавил он.

Мингарелли добавил, что Украина имеет все активы, позволяющие ей стать одной из самых богатых стран на континенте, а также, что в вопросе вступления в ЕС гораздо важнее путь, а не конечная цель.

Напомним, во время избирательной кампании действующий президент Украины Пётр Порошенко заявил, что в 2024 году Украина подаст заявку на вступление в Евросоюз и НАТО.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что в 2020 году Украина обратится в ЕС с просьбой пересмотреть соглашение о евроассоциации.

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