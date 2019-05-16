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Мэр итальянского городка арестован за подкуп на выборах

Политика

Новый скандал уже начал использоваться в предвыборной риторике

Милан, Италия, 16 мая 2019, 14:21 — REGNUM  Правоохранительные органы Италии арестовали Джанбаттисту Фратуса, мэра Леньяно, небольшого городка в окрестностях Милана, передает информагентство ANSA в четверг, 16 мая.

Фратус находится под домашним арестом, а несколько его подчиненных, в числе которых первый заместитель и советник по бюджетным вопросам — в камере предварительного заключения.

Правоохранительные органы подозревают руководителей мэрии в подкупе во время предвыборной кампании, а также в коррупции посредством «беспринципной манипуляции процедурами».

Мэр Леньяно — член партии «Лига» Маттео Сальвини, и за 10 дней до выборов в Европарламент скандал уже начал использоваться в предвыборной риторике.

Лидеры «Движения 5 звезд», коллег «Лиги» по правящей коалиции и одновременно соперников по предстоящим выборам, вице-премьер Луиджи Ди Майо и министр юстиции Альфонсо Бонафеде, отметили, что это уже не первые коррупционные скандалы с участием представителей правых партий (ранее были задержаны несколько высокопоставленных членов партии Сильвио Берлускони) и заявили о чрезвычайной ситуации с коррупцией в Италии.

На выборах в Европарламент граждане Италии будут выбирать между «Движением» и коррупционерами, сказал Ди Майо.

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Политическая жизнь Италии
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