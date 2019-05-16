Пакет законопроектов об электронном голосовании прошел II чтение Госдумы

Москва, , 14:20 — REGNUM Пакет законопроектов о создании в цифровых участков для голосования Госдума приняла во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 16 мая.

Инновационный порядок голосования будет применяться при проведении дополнительных выборов депутатов Госдумы седьмого созыва и выборов высших должностных лиц субъектов РФ 8 сентября 2019 года.

Для участия в голосовании на цифровом участке избирателю нужно будет не ранее чем за 45 дней и не позднее чем за три дня до дня голосования подать через портал «Госуслуги» заявление о его включении в список избирателей на цифровом участке. Избиратель, подавший такое заявление, вправе отозвать его через портал «Госуслуги» в порядке, установленном ЦИК России.

Одновременно расширяется число граждан, которые имеют право принять участие в выборах. Так, лицам, не имеющим регистрации по месту жительства, но зарегистрированным по месту пребывания (не позднее чем за 3 месяца до дня голосования), предоставляется право быть включенными в списки избирателей, участников референдума на выборах в органы государственной власти субъекта РФ, референдуме субъекта РФ. Делаться это будет на основании поданного ими заявления о включении в список избирателей (участников референдума) по месту нахождения.

«Это развитие избирательного права, то есть, через систему «мобильный избиратель» дать возможность нашим гражданам, которые будут находиться не по месту своего пребывания, либо у них отсутствует постоянная регистрация, дать им возможность, в случае их личного собственного выбора, принять участие в тех выборах, которые будут проходить в их субъектах, где они непосредственно находятся», — отметила глава комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова («Единая Россия»).

Третье чтение пакета законопроектов предполагается 21 мая.

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