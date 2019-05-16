«США нечего предложить России взамен сотрудничеству с Китаем» — Мигранян

Москва, , 14:19 — REGNUM Попытки Вашингтона манипулировать позицией Москвы на международной арене обречены на провал. Об этом заявил профессор МГИМО Андраник Мигранян в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Я думаю, что и в Москве, и в Пекине прекрасно читают ходы Вашингтона. Тут примитивных людей нет, это не времена Горбачёва с непонятными людьми, которых легко было обвести вокруг пальца», — заявил Мигранян.

Российско-китайский союз будет только укрепляться, и чтобы его подорвать, США должны будут пойти на наглядные уступки. Однако учитывая масштаб внешнеполитических проблем, в которых погряз Вашингтон, это практически невозможно, считает политолог.

Этим объясняется и то, что в ходе визита госсекретаря США Майка Помпео в Россию сторонам так не удалось достичь прорыва ни по одному принципиальному вопросу.

«США разрушают международное право. Если Россия и играет в этом какую-то роль, то только тем, что пытается подставить что-то, чтобы эта система не рухнула. США действуют как слон в посудной лавке — это самый распространённый термин в американской литературе по поводу их политики. Поэтому никто нас не сможет заставить и китайцев напугать, будто мы сдадим наши позиции по сотрудничеству с Китаем», — добавил Мигранян.

14 мая в Сочи состоялись переговоры госсекретаря США Майка Помпео с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и президентом России Владимиром Путиным. Прорыва в российско-американских отношениях не произошло, и Россия и США, по большому счёту, ограничились констатацией заинтересованности двух стран в восстановлении каналов общения.