Ляшко предложил провести инаугурацию Зеленского в день вышиванки

Киев, , 14:16 — REGNUM Депутат Верховной Рады, глава фракции «Радикальная партия» Олег Ляшко предложил провести инаугурацию президента Владимира Зеленского сегодня, 16 мая, в День вышиванки. Соответствующее заявление Ляшко сделал 16 мая в кулуарах парламента.

«Сегодня должна произойти инаугурация, в день вышиванки, это было бы чудесно… День вышиванки — хорошая дата для инаугурации… Именно в этот день нужно было приводить к присяге президента надежды. Важно, чтобы президент надежды быстро не превратился в президента хаоса. Для этого он должен быть гарантом Конституции и выполнять то, что ждут от него люди: возобновление мира, восстановление экономики и победа над бедностью», — сказал Ляшко.

Он считает, что парламенту нельзя проводить инаугурацию 19 мая в День памяти жертв политических репрессий.

«В День траура, когда в каждом экране телевизора стоит зажженная свеча и черная лента, а на этом фоне проводят инаугурацию президента? Эта картинка очень плохо выглядит для украинцев и для всего мира. Я не могу понять, почему в окружении Зеленского или он сам не может понять этих очевидных вещей. Мы считаем, что Зеленский должен как можно быстрее дать присягу, получить полномочия и наконец-то начать действовать. Люди не хотят ждать и мы не хотим ждать. Мы голосуем за то, чтобы присяга была как можно быстрее», — подытожил Ляшко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее новоизбранный президент Зеленский предложил парламентариям провести инаугурацию 19 мая. В свою очередь, парламентская коалиция хочет отложить церемонию на 28 мая, чтобы Зеленский уже не имел юридических оснований распустить Раду. 7 мая внефракционный депутат Виталий Куприй зарегистрировал в парламенте проект постановления «О дате, времени и месте проведения торжественного заседания ВР, посвященного составлению присяги новоизбранным Президентом Владимиром Зеленским». Депутат предлагает назначить дату инаугурации на 20 мая, поскольку 19 мая — День памяти жертв политических репрессий. Внефракционные депутаты Виктор Балога и Сергей Мищенко зарегистрировали постановления о проведении инаугурации 19 мая.