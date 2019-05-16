Глава МИД Турции встретился с президентом Латвии

Рига, , 14:14 — REGNUM Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел встречу с президентом Латвии Раймондсом Вейонисом, сообщает 16 мая Anadolu Ajansi.

Закрытая встреча прошла в Рижском замке, являющемся резиденцией главы латвийского государства.

«Латвия признает важность процесса по вступлению Турции в Евросоюз и поддерживает его. Турции по-прежнему остается местом №1 для латвийских туристов», — написал Чавушоглу в социальной сети Twitter.

Глава турецкого внешнеполитического ведомства также посетил Музей оккупации Латвии и сделал запись в мемориальной книге. Чавушоглу планирует встретиться с другими высокопоставленными лицами страны, после чего будет дана пресс-конференция.

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