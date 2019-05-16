Четверг, 16 Мая 2019 года
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Глава МИД Турции встретился с президентом Латвии

Политика

А также сходил в музей

Рига, 16 мая 2019, 14:14 — REGNUM  Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел встречу с президентом Латвии Раймондсом Вейонисом, сообщает 16 мая Anadolu Ajansi.

Закрытая встреча прошла в Рижском замке, являющемся резиденцией главы латвийского государства.

«Латвия признает важность процесса по вступлению Турции в Евросоюз и поддерживает его. Турции по-прежнему остается местом №1 для латвийских туристов», — написал Чавушоглу в социальной сети Twitter.

Глава турецкого внешнеполитического ведомства также посетил Музей оккупации Латвии и сделал запись в мемориальной книге. Чавушоглу планирует встретиться с другими высокопоставленными лицами страны, после чего будет дана пресс-конференция.

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Политическая жизнь Латвии
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