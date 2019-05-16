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Владимир Путин встретится с участниками медифорума ОНФ в Сочи

Политика

Темой встречи станут национальные проекты

Сочи, Краснодарский край, 16 мая 2019, 14:11 — REGNUM  Президент РФ Владимир Путин проведет встречу с участниками медиафорума ОНФ в Сочи 16 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как ранее сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, глава государства обсудит с участниками встречи реализацию национальных проектов, а также ответит на вопросы участников медиафорума.

Как сообщало ИА REGNUM, медиафорум независимых региональных и местных средств массовой информации «Правда и справедливость», организованный Общероссийским народным фронтом, проходит в Сочи 14−16 мая. В работе форума участвуют около 500 человек — журналисты, блогеры, руководители СМИ.

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Общероссийский народный фронт
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