Новгородская область и Башкирия будут развивать культурные связи и туризм

Уфа, , 14:11 — REGNUM В Уфе сегодня, 16 мая, временно исполняющий обязанности главы Башкирии Радий Хабиров и губернатор Новгородской области Андрей Никитин подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве двух регионов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства Новгородской области, подписание документа состоялось в рамках рабочего визита делегации региона в Уфу.

Соглашением предусмотрено взаимодействие в сферах науки и образования, при подготовке высококвалифицированных специалистов, разработке основных профессиональных образовательных программ для реализации в рамках сетевого взаимодействия, содействие эффективному функционированию систем среднего профессионального и высшего образования. Регионы намерены совместно проводить научные исследования, организовывать культурные, творческие и спортивные мероприятия.

Кроме того, Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого будет сотрудничать с Башкирским государственным университетом, Новгородская торгово-промышленная палата — с Торгово-промышленной палатой Башкирии. Заключены два соглашения в промышленной сфере: новгородское предприятие «ДС Контролз» намерено сотрудничать с научно-техническим центром «Энергоавтоматизация» и акционерной компанией «ОЗНА».

Отметим, что новгородский губернатор Андрей Никитин проведёт в Башкирии третье заседание рабочей группы Госсовета РФ по вопросам социальной политики, которую он возглавляет.