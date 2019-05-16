В Израиле задержан мужчина, плюнувший в посла Польши

Варшава, , 14:07 — REGNUM В Израиле арестован 65-летний гражданин, обвиняемый в нападении на посла Польши Марека Магировски, об этом 16 мая сообщает Al Arabia.

Инцидент произошел ранее, во вторник 14 мая, когда на дипломата было совершено хулиганское нападение: злоумышленник выкрикивал ругательства, а также плюнул в сторону посла.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецки назвал данное происшествие «ксенофобией и антипольским актом агрессии». Посол не получил никаких травм и его безопасности ничего не угрожает.

Злоумышленник предстал перед мировым судом Тель-Авива и был заключен под домашний арест. Ему запрещено посещать посольство Польши в Израиле сроком на 30 дней.

Причиной подобного поведения могло стать решение Варшавы не возвращать имущество евреям, пострадавшим в годы Второй мировой войны: во время Холокоста собственность многих граждан Польши еврейского происхождения была конфискована нацистами.

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