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Глава МИД Украины отменил поездку на заседание Совета Европы

Политика

Впервые за много лет Украина не будет представлена на уровне министра

Киев, 16 мая 2019, 13:56 — REGNUM  Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отменил участие в заседании глав МИД Совета Европы в Хельсинки. Об этом 16 мая заявил постоянный представитель Украины в СЕ Дмитрий Кулеба.

«Впервые за много лет Украина не будет представлена на уровне министра», — цитирует Кулебу издание «Европейская правда».

В министерстве иностранных дел Украины пока не прокомментировали данную информацию.

В издании отметили, что это произошло якобы из-за позиции Комитета министров СЕ, который поддержал проект, открывающий путь возвращения Москве право голоса в ПАСЕ.

Как сообщало ИА REGNUM, работа сессии комитета министров Совета Европы проходит в Хельсинки 16−17 мая. Основная тема повестки дня — «Современные вызовы будущему СЕ». Сессия приурочена к 70-летнему юбилею организации.

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