Эксперт рассказал, как вычислить зависимость Зеленского от Коломойского

Москва, , 14:02 — REGNUM Зависимость Владимира Зеленского от олигарха Игоря Коломойского может подтвердиться при первом кадровом решении избранного президента Украины. Такое мнение высказал общественный деятель Юрий Кот в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Когда я услышал, что Коломойский прилетел, я понял, что инаугурация будет вовремя. Другое дело, что он дальше будет делать. Одни говорят, что Зеленский — кукла Коломойского. Другие говорят, что у Зеленского конфликт с Коломойским, потому что он пытается выйти из-под контроля своего протектора-финансиста», — сказал Кот.

Какая из гипотез верна, покажет первое кадровое назначение, сделанное Зеленским.

«Кто станет главой администрации президента? Если старые друзья Зеленского — значит он ведёт самостоятельную игру. Если же это будут другие ребята, то, понятно, — это привнесённые извне не без помощи Коломойского товарищи, которые выполняют определённые задачи», — отметил эксперт.

Также общественный деятель отметил, что на Украине сложилась критическая ситуация.

«Западные партнёры не скрывают своего потребительского отношения к Украине. Но почему-то продолжают петь старые мантры, что Россия — враг Украины. Но Россия — друг Украины», — заявил Кот.

Как сообщало ИА REGNUM, Более 40% граждан Украины ожидают от Зеленского прямых переговоров с руководством ДНР и ЛНР для решения военного конфликта.

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