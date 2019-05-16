Четверг, 16 Мая 2019 года
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Теракт в иракском Киркуке: погибли полицейские

Политика

Ответственность за преступление пока не установлена

Киркук, Ирак, 16 мая 2019, 13:58 — REGNUM  В результате террористического акта в иракской провинции Киркук погибли двое сотрудников правопорядка, сообщает 16 мая Anadolu Ajansi.

По данным полиции, инцидент произошел на контрольно-пропускном пункте на юго-западе региона. Ответственность за преступление пока не взяла ни одна преступная группировка.

Силовые структуры подозревают в преступлении боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, несмотря на то, что власти Ирака еще в декабре 2017 года заявили о победе над террористами, «спящие ячейки» боевиков продолжают терроризировать местное население.

Ранее, в этот же день в другом террористическом акте погибли пять полицейских, в том числе четверо офицеров.

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