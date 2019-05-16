Бомбардировки Йемена: в столице погибли трое мирных граждан

Сана, , 13:53 — REGNUM В результате бомбардировок арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, по столице Йемена, городу Сана погибли трое человек, об этом 16 мая сообщает Associated Press.

Среди убитых был ребенок. Многие люди находятся под завалами обрушенных в результате ударов коалиции домов.

Удары коалиции начались спустя два дня после атаки повстанцев-хуситов на нефтепровод Саудовской Аравии.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вторглась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

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