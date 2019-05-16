МИД ФРГ призвал Иран выполнить обязательства по ядерной сделке

Берлин, , 13:48 — REGNUM Министерство иностранных дел Германии выступило за сохранение так называемой ядерной сделки с Ираном. Глава германского ведомства Хайко Маас опубликовал на своей странице в Twitter призыв избежать эскалации конфликта между США и Ираном.

«Мы должны сделать все возможное, чтобы избежать военной эскалации в Иране. Лучшим и самым надежным инструментом для этого была и остается ядерная сделка. Она никогда не была дружеской услугой, она была проявлением нашего беспокойства о ядерном вооружении Ирана», — написал Маас.

«Все 28 членов Европейского союза поддерживают сделку. Но Иран должен выполнить свои обязательства — без каких-либо уступок. Угрожающие жесты и ультиматумы не помогут. Мы рассчитываем на критический диалог вместо риторического вооружения».

Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая Иран официально приостановил выполнение части обязательств «Совместного всеобъемлющего плана действий» (СВПД) по ядерной программе. Это стало ответом на выход США из ядерной сделки и введение новых санкций против Тегерана.

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