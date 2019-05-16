Китай призвал Казахстан к совместному развитию урбанизации

Нур-Султан, , 13:44 — REGNUM Китай готов поделиться экономическими возможностями с Казахстаном в целях совместного развития, в том числе в сфере урбанизации. Об этом 16 мая заявил заместитель председателя Госсовета Китая Хань Чжэн на XII астанинском экономическом форуме, сообщает издание BNews.

Он напомнил, что в Китае проживают 1,4 млрд. По его словам, это создает условия для прорыва в продвижении новой модели урбанизации. Поэтому для экономического роста стран необходимо развивать урбанизацию, добавил политик.

«Мы готовы с вами поделить эти возможности в интересах совместного развития и общего будущего на благо народов стран», — сказал Хань Чжэн.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая член постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, первый вице-премьер Госсовета Китая Хань Чжэн встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Стороны обсудили развитие сотрудничества в экономической и транспортной сферах.

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