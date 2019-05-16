Германия «подрезала крылья» ЕС, Киев выбрал дату инаугурации: Радио REGNUM

Москва, 16 мая 2019, 14:00 — REGNUM
- В Германии оценили шанс остановки «Северного потока — 2»;
- Зеленского наделят полномочиями президента Украины 20 мая;
- Ущерб от «грязной нефти» в «Дружбе» компенсируют;
- На Украине закон о госязыке вступит в силу через два месяца;
- Жителей ЕАО могут лишить лекарств.
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