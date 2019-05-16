Четверг, 16 Мая 2019 года
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Правительство Франции окажет поддержку пострадавшим от «жилетов» торговцам

Политика

Сумма фонда поддержки торговцев увеличена до 5,5 млн евро

Правительство Франции окажет поддержку пострадавшим от «жилетов» торговцам
Patrice CALATAYU
Беспорядки на улицах Франции

Париж, 16 мая 2019, 13:29 — REGNUM  Правительство Франции решило усилить фонд поддержки торговцев, пострадавших от демонстраций «желтых жилетов», сообщает Le Figaro.

«Сумма фонда, объявленная в начале февраля премьер-министром страны Эдуардом Филиппом во время поездки в Бордо, увеличена до 5,5 млн евро против первоначально запланированных 3 млн», — говорится в заявлении правительства Франции.

Издание отмечает, что поддержка государства направлена на то, чтобы оказать дополнительную помощь и финансовую поддержку владельцам магазинов и ресторанов, которые понесли убытки в ходе акций протестов «желтых жилетов»

Напомним, ущерб от актов вандализма обошелся страховым компаниям в 200 млн евро. Большая часть этой суммы (175 млн евро) пошла на компенсации за перерыв в деловой активности.

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