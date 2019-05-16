Экс-офицер армии Сомали предстал перед судом в США

Александрия, США, , 13:30 — REGNUM Житель Вирджинии высокопоставленный бывший офицер армии Сомали Юсуф Абди Али предстал перед судом в Александрии. Его подозревают в нарушениях прав человека во время режима диктатора Мохаммеда Сиада Барре, передает VOA Africa.

Слушания по иску Фархана Мохамуда Тани Варфаа против Юсуфа Абди Али начались на этой неделе. Варфаа обвинил Али в пытках в течение нескольких месяцев после задержания, которые чуть не привели к его смерти в 1988 году. В то время Али был командующим пятого подразделения армии Сомали. Варфаа заявил, что Али выстрелил в него несколько раз, а затем приказал военным захоронить его, считая, что он погиб. Но солдаты поняли, что он был живым и за взятку вернули Варфаа его семье.

После свержения режима Барре в 1991 году Али бежал в Канаду. После того, как о его военных преступлениях рассказали в документальном фильме на телевидении, Али был депортирован в США. В течение нескольких десятилетий он проживал в Вирджинии.

По подобному делу против бывшего премьер-министра Сомали Мохаммеда Аль-Самантара был вынесен приговор о выплате преступником штрафа в размере 21 миллиона долларов США.

Он также совершал преступления во время режима Барре, а затем проживал в Вирджинии.