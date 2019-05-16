«Сигнал Китаю, что Россия на союзника не тянет» — о визите Помпео в РФ

Москва, , 13:18 — REGNUM Переговоры с участием госсекретаря США Майком Помпео в России потребовались США для демонстрации Китаю непоследовательности внешнеполитической позиции России. Об этом заявил заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов МГУ им. М. В. ломоносова, профессор Андрей Сидоров в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«То, что сейчас происходит, что сейчас делает Помпео — это дипломатический манёвр. Он сейчас долетит до Соединённых Штатов и ещё один день, может быть, поговорит о конструктивности переговоров. А затем опять перейдёт на ту же линию, какую проводил до этого», — заявил Сидоров.

Настоящая цель переговоров состояла в шантаже китайской стороны. Сейчас администрация США чувствует себя достаточно уверенно, чтобы идти на решительные шаги во внешней политике, отметил политолог: повод для этого служит статистика, согласно которой по первому кварталу экономический рост в США составляет 3,2%, а показатель безработицы сократился до 3,6%, это самый низкий уровень с 1969 года.

«Эти достижения дают уверенность администрации, что она свободна проводить определённую политику, в том числе на международной арене», — указал политолог.

Сейчас они загнали себя в определённое сложное положение с Китаем. И здесь розыгрыш идёт в том смысле, что американской администрации, Трампу надо доказать одну вещь китайцам: что он спокойно может договориться с Россией», — продолжил он.

Иными словами, Вашингтон пытается подать Китаю сигнал, что единого фронта с Россией ему достичь не удастся не достигнете, поскольку Россия в любой момент, по логике американских политиков, готова пойти на компромисс с «заокеанским партнёром».

«Они говорят, что могут в любой момент о чём-либо с нами договориться: Помпео дважды летал встречаться в Хельсинки и Сочи. Это не значит, что он с нами о чём-то договорится. Но для китайцев это серьёзный сигнал», — добавил Сидоров.

14 мая в Сочи состоялись переговоры госсекретаря США Майка Помпео с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и президентом России Владимиром Путиным. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, пока прорыва в российско-американских отношениях не наблюдается, хотя американская сторона демонстрирует «деловой настрой». Например, Россия и США подтвердили заинтересованность в восстановлении каналов общения, встречах экспертных сообществ и так далее.