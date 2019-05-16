Киев не пригласил Москву на инаугурацию Зеленского

Москва, , 13:17 — REGNUM В администрацию президента РФ не поступало приглашения на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского. Об этом 16 мая заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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«Насколько я знаю, никаких не было приглашений ни на каких уровнях», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Песков также добавил, что не знает, какая именно практика существует по этому поводу на Украине, однако во многих странах посещение гостей на такие мероприятия не предусмотрено.

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Как сообщало ИА REGNUM, на Украине депутаты очень долго тянули с назначением даты инаугурации избранного президента страны Владимира Зеленского. Решение Верховная рада приняла только сегодня, 16 мая, назначив проведение церемонии вступления шоумена в должность главы государства на 20 мая. За соответствующее постановление проголосовали более 300 депутатов.

Напомним, второй тур выборов на Украине состоялся 21 апреля. Согласно окончательным данным Центризбиркома, Зеленский набрал 73,22% голосов, его оппонента — пока действующего президента страны Петра Порошенко — поддержали 24,45% избирателей.

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