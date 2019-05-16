Военный эксперт предрёк Украине большой «дербан собственности»

Москва, , 13:25 — REGNUM В ближайшем будущем Украину ждёт борьба олигархов за раздел собственности. Такое мнение высказал военный эксперт Игорь Коротченко в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Будет большой «дербан собственности». А вся украинская политика это производная от большого «дербана собственности». Впереди — схватка олигархов. И здесь олигарх номер один — Игорь Коломойский. Он тайный кукловод нынешней украинской политической конструкции, и он покажет свои клыки», — сказал эксперт.

В числе потенциальных жертв предстоящей борьбы Коротченко назвал пока ещё действующего президента Петра Порошенко.

«Достанется и президенту Порошенко, у которого будут честным путём изымать собственность, нажитую непосильным трудом, за годы президентства. Будут и другие политические потрясения. Но ландшафт определён: ни о какой заботе о судьбе украинского народа речь не идёт. Схватка бульдогов под ковром. Будут грызть горло друг другу, и ключевая роль у Коломойского. А Зеленский — это всего лишь надетая на правую руку Коломойского кукла», — отметил Коротченко.

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