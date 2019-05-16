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В Нур-Султане обсудили расширение экспорта из Казахстана в Китай

Политика

Особое внимание участники переговоров уделили развитию сотрудничества в транспортно-логистической сфере

Нур-Султан, 16 мая 2019, 13:18 — REGNUM   ИА REGNUM Увеличение объемов казахстанского экспорта органической сельскохозяйственной продукции обсудили президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и заместитель председателя Госсовета КНР Хань Чжэн. Об этом сообщили в пресс-службе главы Казахстана.

Во время переговоров стороны обсудили использование трансграничных рек, развитие туризма, а также вопросы реализации совместных казахстанско-китайских проектов.

Особое внимание участники переговоров уделили развитию сотрудничества в транспортно-логистической сфере, в том числе в целях наращивания контейнерных перевозок.

Как сообщало ИА REGNUM, с 14 по 16 мая член постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, первый вице-премьер Госсовета Китая Хань Чжэн совершил рабочий визит в Казахстан, а также принял участие во втором форуме межрегионального сотрудничества в Алма-Ате.

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Экономика Казахстана
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