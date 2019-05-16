В Германии досрочно освобожден салафитский проповедник Свен Лау

Дюссельдорф, Германия, , 13:08 — REGNUM В Германии досрочно отпущен на свободу салафитский проповедник Свен Лау, осужденный за поддержку сирийской террористической организации, пишет газета Reinische Post 16 мая.

Уголовный сенат Верховного земельного суда в Дюссельдорфе согласился на освобождение Лау после отбывания им двух третей тюремного срока. Отмечается, что осужденный дистанцировался от исламизма и прошел программу социальной адаптации.

Свен Лау, коренной житель Мёнхенгладбаха, принял ислам и проповедовал идеи шариата в Германии. В июле 2017 года он был приговорен к 5,5 годам лишения свободы за поддержку сирийской террористической организации и создание «шариатской полиции» в Вуппертале.