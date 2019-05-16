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Глава Индонезии прокомментировал заявление Субианто о нечестных выборах

Политика

Глава государства напомнил, что о случаях фальсификации можно сообщить в наблюдательный совет

Джакарта, 16 мая 2019, 13:06 — REGNUM  Президент Индонезии Джоко Видодо ответил на заявление кандидата на пост будущего главы государства Прабово Субианто, который ранее заявил, что не согласится с результатами подсчета голосов на выборах 2019 года, сообщает Liputan6.

Джоко Видодо напомнил, что всё регулируется Конституцией и законом страны.

«Если на всеобщих выборах в Индонезии были случаи фальсификации, об этом можно сообщить в наблюдательный совет, а при возникновении более крупного спора о результатах выборов можно будет обратиться в Конституционный суд», — прокомментировал действующий президент Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее кандидат в президенты Индонезии Прабово Субианто заявил, что не согласится с результатами выборов, которые должны быть оглашены 22 мая 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Кандидат в президенты Индонезии Субианто не согласится с итогами выборов

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Всеобщие выборы в Индонезии — 2019
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