Саудовская Аравия де-факто признала жителей Крыма гражданами России

Дамаск, , 12:53 — REGNUM Эр-Рияд де-факто признал проживающих в Крыму граждан гражданами России: визы мусульманам полуострова для совершения хаджа выдаются в посольстве королевства в Москве, а не в Киеве. Об этом газета «Известия» сообщает со ссылкой на Духовное управление мусульман Крыма.

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«С 2014 года нашим паломникам из Крыма давали непосредственно визы по российским паспортам. Нареканий по этому поводу со стороны посольства нет, — пояснил первый заместитель председателя Совета муфтиев РФ Рушан Аббясов.

При этом он призвал не смешивать политику и религиозное паломничество. Как напомнили в ДУМ Крыма, Эр-Рияд официально не признаёт Крым российским регионом, однако документы оформляются без участия дипломатического ведомства в Киеве.

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В посольстве Саудовской Аравии подтвердили, что выдают визы жителям Крыма как гражданам РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, референдум, по итогам которого Крым стал российским регионом, прошёл в марте 2014 года. На нем 95% жителей полуострова высказались за выход из состава Украины и присоединение к России. Народное волеизъявление стало реакцией на государственный переворот в Киеве в феврале 2014 года.

Однако официальный Киев, так же как США и Евросоюз, отказывается принимать решение плебисцита. Это стало поводом для введения в отношении России экономических и персональных санкций, действия которых регулярно продлеваются.

Добавим, что, согласно опросу, проведённому «Sputnik.Мнения», более трети граждан Германии, Франции и Великобритании признают Крым частью России. Отмечается, что во Франции и в Британии такой позиции придерживаются в основном люди с высшим образованием и представители старшего поколения. В Германии же данный факт признают в основном молодёжь и люди с более низким уровнем образования.

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