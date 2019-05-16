Оппозиция Судана заявила о намерении продолжать акции протеста

Хартум, , 12:49 — REGNUM Оппозиционное движение Судана «Силы за свободу и перемены» пообещало продолжить бессрочные акции протеста в ряде городов страны после приостановки военным советом переговорного процесса, сообщает 16 мая Sky News Arabia.

«Силы за свободу и перемены» призвали народные силы продолжать акции протеста перед зданием минобороны в Хартуме и на площадях других городов страны», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая военный совет Судана, управляющий страной после свержения экс-президента Омара аль-Башира, приостановил переговоры с протестующими на трое суток.

Отметим, что 15 мая сотрудники сил безопасности Судана атаковали протестующих в Хартуме с применением огнестрельного оружия. Были ранены не менее девяти человек.

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