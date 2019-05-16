Четверг, 16 Мая 2019 года
15:58:52 МСК

Оппозиция Судана заявила о намерении продолжать акции протеста

Политика

После приостановки военным советом переговорного процесса

Хартум, 16 мая 2019, 12:49 — REGNUM  Оппозиционное движение Судана «Силы за свободу и перемены» пообещало продолжить бессрочные акции протеста в ряде городов страны после приостановки военным советом переговорного процесса, сообщает 16 мая Sky News Arabia.

«Силы за свободу и перемены» призвали народные силы продолжать акции протеста перед зданием минобороны в Хартуме и на площадях других городов страны», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая военный совет Судана, управляющий страной после свержения экс-президента Омара аль-Башира, приостановил переговоры с протестующими на трое суток.

Отметим, что 15 мая сотрудники сил безопасности Судана атаковали протестующих в Хартуме с применением огнестрельного оружия. Были ранены не менее девяти человек.

Читайте также: Оппозиция Судана сожалеет о заморозке переговоров с правительством

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ситуация в Африке
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить