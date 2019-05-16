Управленцев из Татарии отправят перенимать опыт архивистов Сычуаня

Казань, , 12:49 — REGNUM Управленческие кадры Татарии из сферы архивного дела отправят перенимать опыт по данному профилю в китайскую провинцию Сычуань. Заказчиком, подписавшим контракт с единственным поставщиком, выступает государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт образования РТ». Стоимость услуги, которую оплатит республиканский бюджет, составит свыше 4,83 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дополнительную профессиональную программу повышения квалификации в форме стажировки «Лучшие практики архивного дела в провинции Сычуань» для управленческих кадров организует Казанский (Приволжский) федеральный университет. Стажировка продлится с 18 по 24 мая 2019 года, а контракт был обнародован 16 мая 2019 года.

В поездке примут участие 20 человек, большая часть обучения пройдёт в городе Чэнду провинции Сычуань — в Сычуанском университете. Объём образовательной программы — 36 академических часов. Общая стоимость услуги — 4 831 100 рублей, из которых 2 026 497 рублей — это стоимость образовательной части, остальное — прочие услуги, включая перелёт и проживание.

В образовательную программу входит вводная трёхчасовая лекция по истории Китая, которую проведёт казанский вуз. Все остальные лекции будут читать уже на месте — в Китае, среди них — управление электронными документами, восстановление архива, защита и оцифровка, выездные лекции «Выставочная деятельность в музее города Чэнду», «Организация шоу-рума планирования Академгородка Чэнду», посещение Сычуаньского провинциального архива.

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Напомним, это не первая обучающая поездка чиновников Татарии в китайскую провинцию. В 2017 году был подписан контракт с тем же университетом на организацию стажировки 25 районных глав. Муниципальные чиновники перенимали опыт в области развития территориальных единиц, организации системы администрирования муниципалитетов и налаживания сотрудничества в области сельского хозяйства, экологии, организации общественных пространств. Стоимость услуги составила 4,82 млн рублей.