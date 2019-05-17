Любишь США — люби и реституции платить: Польша на распутье

Варшава, , 00:33 — REGNUM Одним из подводных камней, на которые с размаху налетели польско-американские отношения, стал вопрос реституции имущества евреев, уничтоженных на территории Польши во время гитлеровской оккупации. Почему для Польши этот вопрос стал настолько болезненным, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Реституция имущества тех, кто погиб, не оставив наследников, настолько беспокоит польский МИД, что даже становится причиной отмены приглашения официальной израильской делегации. В мае прошлого года президент США подписал закон №447 «Правосудие для выживших, не получивших компенсацию». Имущество, о котором идет речь, это не только то, что было отнято нацистами, но и национализированное Польшей после войны. А ведь это имущество до сих пор приносит пользу польской экономике и оценивается весьма высоко.

Мало того, вопрос о компенсации пострадавшим евреям может потянуть за собой вопрос о компенсациям изгнанным после войны немцам. Правящая польская партия «Право и Справедливость» пытается обойти этот вопрос, заявляя, что не собираются платить «триллионы» кому бы то ни было. Но безальтернативная ориентация во внешней политике на США ставит Польшу в весьма затруднительное положение, когда США начинают требовать что-то, чего очень не хочется давать.

Читайте статью Станислава Стремидловского «Поляки вновь наступают на «еврейские грабли».