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В Раду проходят четыре политсилы. Лидирует партия Зеленского — социологи

Политика

Партия Святослава Вакарчука пока не проходит в парламент

Киев, 16 мая 2019, 12:45 — REGNUM  Минимальные 5%, необходимые для избрания в Верховную раду Украины, набирают четыре партии, заявили представители нескольких социологических организаций в ходе пресс-конференции в Киеве.

Лидером является партия «Слуга народа», представляющая избранного президента Владимира Зеленского. Среди тех, кто уже определился с выбором, её готовы поддержать 39,9% опрошенных. Таким образом, теоретически партия Зеленского сможет сама сформировать большинство в парламенте.

На втором месте находится «Оппозиционная платформа — За жизнь» с 10,09% поддержки. За ней следуют «Блок Петра Порошенко» — 10,6% и «Батькивщина» Юлии Тимошенко — 9,1% голосов поддержки тех, кто определился.

Об обязательном участии в парламентских выборах заявили 49,3% опрошенных.

Отметим, новосозданная партия певца Святослава Вакарчука «Голос» может набрать 0,9% голосов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вакарчук представил пятерых членов своей команды и заявил, что намерен баллотироваться в Верховную раду.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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