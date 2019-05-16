На Украине допустили возобновление газовых переговоров с Россией

Киев, , 12:39 — REGNUM Украинская компания «Нафтогаз» продолжит переговоры с Россией только после инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского и разговора с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом 16 мая заявил глава компании Андрей Кобелев.

«Мы ожидаем этого события (разговора Зеленского и Путина). Думаю, возможно, эти переговоры возобновятся в июне», — цитирует Кобелева «Интерфакс».

Напомним, инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского состоится в Киеве 20 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее «Нафтогаз"направилл жалобу в Европейскую комиссию на «антиконкурентные» действия со стороны российского Газпрома.

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