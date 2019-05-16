Дата инаугурации Владимира Зеленского утверждена голосами 315 депутатов

Киев, , 12:43 — REGNUM Торжественное вступление в должность нового президента Украины Владимира Зеленского состоится 20 мая в 10:00, заявил спикер Верховный рады Андрей Парубий, 16 мая сообщило издание strana.ua.

Дата инаугурации, для утверждения которой на заседании Верховной рады требовалось получить 226 голосов, одобрена 315 депутатами. Украинские парламентарии, прежде чем назначить день инаугурации, рассмотрели несколько вариантов. Депутатам предлагалось провести торжественное мероприятие 17, 19, 20, 26, 28 мая или 1 июня.

Победивший в борьбе за президентское кресло Владимир Зеленский настаивал на проведении церемонии 19 мая, поскольку, по его мнению, это не даст возникнуть в столице Украины транспортному коллапсу. Однако данный вариант нашел поддержку только у представителей фракций «Самопомощь» и «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Дата 28 мая предлагалась депутатами из фракции «Народный фронт», поскольку вступление в должность после 27 мая сводит к минимуму возможности нового главы государства осуществить роспуск Верховной рады. Кроме того, до того как новый глава государства займёт президентское кресло, парламентарии Украины спешно принимают законы, которые могут вызвать негативную реакцию у президента Зеленского. У парламентариев есть ещё одна веская причина не торопиться. Пока не состоялась инаугурация, для политических соперников одержавшего победу кандидата остаётся возможность осуществить необходимые кадровые назначения. Поэтому Владимир Зеленский упрекнул депутатов в попытке затянуть его вступление в должность.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, депутат Верховной рады Украины Виталий Куприй внёс предложение провести 20 мая инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского.

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