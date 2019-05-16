Советник Зеленского о дате инаугурации: депутаты решили «насолить» народу

Киев, , 12:37 — REGNUM Часть народных депутатов Верховной рады Украины, проголосовавших за приведение к присяге избранного президента страны 20 мая, решила «насолить украинскому народу». Об этом сообщил советник Владимира Зеленского по политическим вопросам Дмитрий Разумков агентству «Интерфакс-Украина», комментируя решение парламента.

«Часть народных депутатов решили пойти по любому пути, лишь бы не поддержать предложения президента страны», — сказал Разумков.

Советник В. Зеленского также считает, что украинские депутаты создали проблемы для прибытия в страну зарубежных гостей и международных делегаций, которым будет не очень удобно скорректировать свои графики.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 16 мая Верховная рада Украины назначила на 20 мая дату инаугурации избранного президента страны Владимира Зеленского. За соответствующее постановление проголосовали более 300 депутатов.

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