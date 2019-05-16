Зеленского призвали «не сдавать Украину» западным банкам

Киев, , 12:27 — REGNUM Новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому важно создать эффективную национальную банковскую систему, чтобы возродить украинскую индустрию. Об этом вечером 15 мая заявил в эфире одного из украинских телеканалов политолог директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв.

«Если мы хотим возродить индустрию нам нужна национальная банковская система, чтобы были сильные национальные банки и, чтобы с помощью государственных гарантий эти банки могли давать льготные кредиты промышленным предприятиям для создания рабочих мест», — сказал Карасёв.

Он сообщил, что советник Зеленского, экс-министр финансов Украины Александр Данилюк и Международный валютный фонд хотят укрепить на Украине позиции западного банковского сектора.

«80% банковского капитала в станах Центральной и Восточной Европы — это западный капитал, прежде всего немецкий. У нас его 30%. Реформу, которую предлагал и Международный валютный фонд — пойти по пути Восточной Европы, чтобы у нас банковский капитал тоже был западным», — пояснил Карасёв.

«Но есть одно «но». Национальный капитал финансирует под низкие процентные ставки промышленные проекты, промышленность и прочее. Западные банки будут кредитовать под более-менее нормальный процент аграрный бизнес и хорошие потребительские вещи, чтобы мы — украинцы покупали хорошие товары, которые производятся в Германии, к примеру автомобили или бытовую технику», — подытожил Карасёв.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Нацбанка Украины, в первом квартале 2019 года доля государственных банков в чистых активах выросла за квартал на 0,6 п.п. до 55,3%. Доля банков с иностранным капиталом сократилось на 0,5 п.п. до 29,9%.