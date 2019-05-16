Святослав Вакарчук объявил о создании партии

Киев, , 12:38 — REGNUM Певец Святослав Вакарчук намерен баллотироваться в Верховную раду в составе своей политической силы. Об этом он заявил 16 мая на пресс-конференции в Киеве.

Новая политическая сила имеет название «Голос».

"Я поведу партию «Голос» на парламентские выборы», — рассказал он.

Вакарчук представил пятерых членов своей команды. Это Юлия Клименко — бывший заместитель министра экономики Украины, Ярослав Юрчишин, возглавлявший украинский филиал агентства Transparency International, кардиолог Юрий Соколов, участник карательной операции в Донбассе Андрей Шараскин и Соломия Бобровская — и.о. губернатора Одесской области в 2016—2017 годах.

В данный момент партия проходит регистрацию в министерстве юстиции.

Напомним, Святослав Вакарчук был депутатом Верховной рады в 2007—2008 годах, однако ушёл оттуда по собственному желанию. За время депутатства он не подал ни одного законопроекта, зато предложил несколько поправок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее политолог Тарас Черновол заявил, что Вакарчук, по всей видимости, решил последовать примеру актёра Владимира Зеленского, ставшего президентом страны.

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